CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA SPALLETTI / Attraverso il suo profilo Instagram, Luciano Spalletti ha lasciato un messaggio ad AndreaRanocchia. Il difensore ha giocato in Coppa Italia contro il Benevento.

A margine della partita aveva scritto "Che sia un minuto, un tempo, una partita o dieci, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi! Forza". Un messaggio che non ha lasciato indifferente il tecnico che gli ha così risposto, esaltando l'atteggiamento del centrale finito ai margini in questa stagione: "Questo è un messaggio di chi si chiede costantemente cosa può fare lui per l'Inter e non cosa deve fare l'Inter per lui"