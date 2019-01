CALCIOMERCATO GENOA BALOTELLI / Con Piatek in orbita Milan per sostituire Higuain, il Genoa deve trovare un sostituto in grado di non far pesare l'assenza del polacco: il nome circolato oggi è quello di Mario Balotelli, in rotta con il Nizza e seguito da tempo dal Marsiglia.

L'attaccante exsarebbe il nome sul quale si starebbe posando l'attenzione della dirigenza ligure. Un'operazione che avrebbe avuto anche il via libera di Cesare, come riferisce 'sportmediaset.it': la trattativa comunque non è ancora partita e si aprirà soltanto nel momento in cui il trasferimento diin rossonero dovesse iniziare ad essere più concreto. A quel punto ci sarebbe da sciogliere non tanto il nodo legato al costo del cartellino quanto quello dell'ingaggio: Balotelli in Francia guadagna circa cinque milioni di euro l'anno, cifra decisamente fuori dalla portata del club ligure.