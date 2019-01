CALCIOMERCATO INTER AUTIERI BRAZAO / L'Inter ha in pugno Brazao, ora per la conclusione dell'operazione serve solo che venga trovata l'intesa definitiva col Chievo per il prestito del portiere fino a giugno. Un'operazione partita di fatto in autunno grazie all'intermediazione di Alessio Secco (l'ex dirigente della Juventus, ndr) e di Camillo Autieri, avvocato e agente che sulla trattativa, e più in generale sul classe 2000 prossimo a diventare dell'Inter, si è espresso in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: "A fine ottobre, quando il ragazzo non era ancora sotto l'occhio del ciclone, io e il mio amico Alessio (Secco, ndr) siamo stati autorizzati dal Cruzeiro a trattare per una sua eventuale cessione.

Brazao mi è stato segnalato l'estate scorsa da Giampaolo, allora preparatore dei portieri dell'Aprilia e che ha lavorato tanti anni in Sudamerica, proprio a cavallo dell'acquisto dida parte della. Guardandolo, mi sono reso conto che si trattava di un profilo molto interessante. Sono entrato così in contatto con il Cruzeiro che a me, Secco e all'ex giocatore giallorossoha concesso subito il mandato esclusivo per proporre il cartellino del ragazzo".

"E' stato offerto al Milan, che però in porta ha già Donnarumma, e poi all'Inter che ci ha mostrato immediatamente grande interesse - ha svelato Autieri - Ci siamo così incontrati in sede con Ausilio, il quale ci ha fatto capire di conoscere bene il ragazzo dimostrando inoltre grande cortesia ed estrema professionalità. Il progetto che ci ha prospettato il ds nerazzurro è stato convincente, Gabriel si è detto subito entusiasta. Lui sarebbe dovuto arrivare a Milano per conoscere l'ambiente nelle scorse settimane - ha sottolineato Autieri in conclusione - ma la convocazione al sudamericano Under 20 ha rimandato il tutto. Inizialmente il piano dell'Inter era quello di lasciarlo in prestito fino a giugno al Cruzeiro, poi però - onde evitare un possibile aumento della concorrenza e quindi del prezzo - il club di Suning ha deciso di anticipare l'operazione e il suo arrivo in Italia già a gennaio".

