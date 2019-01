CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN / Alla vigilia di Juventus-Milan, sfida valevole per la Supercoppa Italiana, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Gonzalo Higuain, desideroso di trasferirsi al Chelsea: "Mi baso su ciò che succede in campo, su come si allena, di come sta in gruppo, di come vive le giornate quando sta con noi. In questo momento ripeto le parole che vado dicendo da una settimana: ci sono tantissime voci ma si sta allenando bene, sta bene con i compagni e in questo momento è a disposizione. Vediamo domani se giocherà. Poi bisogna capire cosa vuole fare, come sistemare questa questione: al momento è sereno e si allena con grande professionalità. Lo faccio giocare perché lo vedo bene, lo vedo sereno.

O è un grandissimo attore, e non mi sembra, o lo vedo dentro al progetto, non si ferma mai, sta bene mentalmente. Poi sono d'accordo che dopo l'espulsione e il rigore sbagliato qualcosa è successo nel suo stato d'animo. Vediamo domani: far cambiare idea a un atleta non è facile, allora devo pensare a mettere la squadra migliore in campo, a sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore. Da me non è mai venuto a dire che vuole andare via, lo sto aspettando ancora. Rimanerci male? Ma non è questo il fatto. Non volevo neanche parlare di questa cosa, mi sembrava più corretto parlare di questa finale. Ma non ci rimango male: ho fatto anch'io il calciatore e non si possono giudicare come ragiona una singola persona. Se mettiamo una bottiglia sulla tavola: tu depresso la vedi in un modo, io allegro in un altro. Vediamo cosa succederà, ma voglio godermi questa finale e speriamo che sia per noi importantissima e poi vedremo cosa succederà. Ma non ci rimarrò male. Non voglio parlare più di Higuain: domani al 99% scenderà in campo da titolare", ha concluso il tecnico rossonero.