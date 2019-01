CALCIOMERCATO GOZZANO PETRIS EVANS / Jeremy Petris e Jean Lambert Evans sono i due giovani esterni francesi (entrambi classe '98) che si stanno mettendo in mostra nel Girone A di Serie C, con la maglia del Gozzano, tanto da attirare su di loro l'interesse di molti club di categoria superiore. Chi li ha portati in Italia e poi nel club portoghese è l'agente Marco Montesarchio, che ai microfoni di Calciomercato.it ha raccontato come andarono le cose: "Petris mi è stato segnalato da Konte, che collabora per me come scout sui calciatori francesi. E' la settimana della finale play off di D (stagione 2016/17, ndr) Varese-Gozzano e mi accordo con Merlin all'epoca direttore del Varese per vedere in prova Petris nella settimana successiva alla partita col Gozzano, dove era in programma anche l'amichevole a Vinovo con la Juventus. Purtroppo la finale viene persa dal Varese e la società decide allora di interrompere gli allenamenti: avendo però già fatto il biglietto per il calciatore decido di chiamare Casella, anche perché il Gozzano era l'unica società ancora in attività, il quale mi dà la disponibilità e così dopo una sola settimana decide di fare un accordo per poterlo tesserare a luglio.

Da lì inizierà la stagione che lo porterà alla vittoria del campionato e promozione in C".

"Evans invece resta svincolato dal Nantes e chiede a Konte di potersi allenare con la sua squadra di calciatori svincolati - ha svelato Montesarchio - Lui appena vede le potenzialità mi chiama per dirmelo, è luglio e non c'è tempo da perdere visto che tante società sono già a posto. Così gli prendiamo subito un biglietto e lo facciamo arrivare in Italia. Inizio a chiamare tutti, purtroppo non è semplicissimo, nel frattempo gli metto una casa a disposizione e chiedo di poterlo fare allenare a Legnano, che ha iniziato la preparazione da pochi giorni. Col Legnano gioca anche un'amichevole contro la primavera del Novara, ed ecco che mi arriva la telefonata del ds della Pro Sesto Jacopo Colombo, il quale mi segnala che il mister Nordi del Pavia è alla ricerca di un terzino sinistro under: lo chiamo subito e organizzo per portargli il ragazzo in prova, anche lì dopo solo pochi giorni vengo contattato dall'AD Brega per accordarci e tesserare il ragazzo. Dopo un inizio di ambientamento, dove il ragazzo mostrava sofferenza per la lontananza da casa, ci lavoriamo per supportarlo anche mentalmente inizia così a far vedere delle buone prestazioni che non passano inosservate dagli addetti ai lavori. Vengo contattato da Nicola Radici, consulente del Sion, che mi propone di portarlo nella squadra B e da Alex Casella, il Gozzano è in testa al campionato così dopo una trattativa non semplice a dicembre Evans è un calciatore del Gozzano contribuendo in modo determinante - segnando anche 5 gol - alla promozione in serie C", ha concluso Montesarchio.

