CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Massimiliano Allegri parla anche di calciomercato nel corso della conferenza stampa di Gedda alla vigilia di Juventus-Milan, finale di Supercoppa italiana.

L'allenatore bianconero è chiamato in causa a proposito del possibile acquisto dicheha già bloccato per giugno e che potrebbe anche anticipare il suo arrivo a Torino: "Di mercato non parlo - dice Allegri -, lui gioca nell'Arsenal e non posso parlarne assolutamente. E poi la rosa della Juventus è a posto così".