CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / Christian Eriksen è più lontano dal Tottenham: come riferisce 'as.com', le trattative per il rinnovo del contratto sono lontane da un accordo. In scadenza nel 2020, un nuovo accordo tra gli 'Spurs' e il danese è considerato molto difficile dall'entourage del calciatore come si legge sul portale spagnolo.

Una situazione che quindi può portare ad un addio estivo a Londra da parte di Eriksen: senza rinnovo e senza cessione in estate, il Tottenham rischierebbe poi di perdere il calciatore a parametro zero. Ecco perché ilspera di convincere gli Spurs a cedere il 27enne a fine stagione, visto che un trasferimento a gennaio è considerato impossibile. Su Eriksen c'è anche l'interesse della: la valutazione, in caso di addio agli 'Spurs', si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro.