JUVENTUS MILAN HIGUAIN / Inevitabile la domanda su Gonzalo Higuain nella conferenza stampa che ha tenuto Giorgio Chiellini alla vigilia di Juventus-Milan, gara che assegnerà la Supercoppa Italiana: "Gonzalo è un anzitutto un grande attaccante e un grandissimo giocatore a 360 gradi perché aiuta la squadra a giocare a calcio. Me lo aspetto voglioso, dovremo essere bravi noi a spegnerlo.

Lui vive d'entusiasmo e se comincia a creare occasioni può diventare devastante. Non dobbiamo farlo entrare in partita, servirà massima concentrazione. In una partita secca contano gli episodi e la testa conterà ancora di più".

Chiellini poi aggiunge: "Che già ci conosciamo è un vantaggio per entrambi, io conosco lui e lui conosce me. Per lui c'è un affetto speciale, nello spogliatoio è stata una figura fondamentale. Lo sentiamo ancora, Gonzalo è un generoso e un po' atipico come numero 9".

