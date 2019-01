CALCIOMERCATO MILAN ZHEGROVA / Edon Zhegrova, classe 1999, soprannome: il Messi del Kosovo. E' proprio lui ad aver acceso l'interesse del Milan: come riferisce 'sportmediaset.it', il direttore tecnico rossonero Leonardo ha messo gli occhi sul talento del Genk, 19 anni e sette presenze stagionali con una rete con la maglia del club belga.

La nazionale kosovara lo voleva in Under 21 ma lui ha declinato prendendosi più tempo per crescere e migliorare: oltre alsulle sue tracce c'è anche il. Attaccante esterno, capace di giocare sia a sinistra che a destra, può essere impiegato anche come trequartita. Alle prese con il caso Higuain e la trattativa per Piatek,non perde di vista obiettivi più giovani e punta su Zhegrova.