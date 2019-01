CALCIOMERCATO JUVENTUS HAZARD ISCO CHELSEA REAL MADRID/ Un triangolo di mercato destinato a far rumore quello fra Juventus, Chelsea e Real Madrid. I bianconeri infatti, sulle tracce di Isco e Asensio (soprattutto il primo) potrebbero aspettare una mossa del Real Madrid che sarebbe pronto a farsi avanti per Eden Hazard, accostato anche nella sessione di calciomercato della scorsa estate.

Per le ultime notizie sui trasferimenti delle big---> clicca qui!

Stando a quanto riportato dal 'Telegraph', il Chelsea avrebbe anche fissato il prezzo per un possibile addio della stella belga a disposizione di Maurizio Sarri. La cifra si aggirerebbe intorno ai 112 milioni di euro per i Blancos che potrebbero rientrare con la spesa, proprio cedendo due obiettivi del calciomercato Juventus: l'ex Malaga e il giovane attaccante delle Merengues, che potrebbero essere anche girati al Chelsea proprio per Hazard.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui