SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS MILAN CHIELLINI / In conferenza stampa, alla vigilia della Supercoppa italiana contro il Milan, ha parlato anche il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Ecco le sue dichiarazioni: "E' cambiato tanto dalla gara di due anni fa a Doha. E' un trofeo importante a cui teniamo tanto, negli ultimi anni ne abbiamo lasciate troppe per strada ed è un peccato. Ambiente? Abbiamo visto poco, anni fa ero stato a Riad per l'addio al calcio di un portiere saudita. Ora, obiettivamente, vediamo campo e albergo... Questa partita può essere magari d'aiuto per l'evoluzione di questo Paese, dei diritti delle donne... Poi per il resto non saremo certo noi a cambiare il mondo. Magari, questo sì, un nuovo inizio. Ronaldo? Come tutti noi vuole vincere.

In queste partite si esalta, ci aspettiamo tanto da lui ma come sempre. Siam contenti di essere venuti qui a giocare, un parere sul governo di questo Paese non posso permettermi di darlo. Siamo stati accolti bene e spero che il popolo saudita abbia alla fine un buon ricordo di questa partita. Vogliamo invertire il trend negativo, sarà una partita difficile ma l'obiettivo è iniziare questo 2019 alzando un trofeo. Come si marca un giocatore come? In area di rigore è molto pericoloso, è un giocatore di energia che a volte ha un impatto devastante sulla partita. Quando si avvicina all'area è molto decisivo, però noi siamo preparati sia alla presenza di sua che a quella di. Passare dagli zero gradi di Torino ai quasi 30 dell'Arabia non è stato semplice, forse domani nel secondo tempo le squadre caleranno ma questo sarà normale".