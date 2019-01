SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS MILAN CONFERENZA ALLEGRI / In casa Juventus è vigilia della supersfida col Milan valida per la Supercoppa Italiana. Alle ore 18, in quel di Gedda, ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

DUBBIO ATTACCO - "Il dubbio è tra Douglas Costa e Bernardeschi. Sicuramente ci sarà Dybala (oltre ovviamente a Ronaldo, ndr). Davanti non avremo un punto di riferimento, però è chiaro che a turno bisognerà occupare l'area.

TABU' SUPERCOPPA - "Non saprei dire il perché, credo domani sarà diverso ma dovremo fare una bella partita perché i valori tra le due squadre domani si azzereranno. Le partite secche che avremo ora, compresa quindi quella con l'Atalanta in Coppa Italia, rappresenteranno un test per la Champions. Passare dal freddo al caldo non è stato un problema, stanotte riposeremo e domani saremo pronti per questa partita".

RONALDO - "Bisogna vincere trofei, se si vincono vuol dire che Cristiano ce ne ha data di più. Non scordiamoci, comunque, che la Juventus ha disputato due finali di Champions in quattro anni anche senza di lui.

Lui è comunque straimportante, il migliore al mondo, un valore aggiunto per noi. Speriamo di non andare ai supplementari.

CANCELO - "Joao sta bene, ma lo stesso si può dire di De Sciglio. Anche a centrocampo stanno tutti bene e questo, al di là della gara di domani, mi fa ben sperare per il futuro. Per vincere e andare in fondo alle competizioni serve una grande difesa, la finale di Champions col Real Madrid l'abbiamo persa proprio perché a livello difensivo disputammo una brutta partita, specie nella ripresa".

PAQUETA - "Giudizio su di lui? Faccio fatica già a giudicare i miei, domandate a lui che forse ne sa di più...".

OBIETTIVI - "Vincere domani, vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Un passo alla volta, che poi se non vinci la Champions è come se non hai vinto nulla... L'ultimo è il più difficile, rispetto agli anni passati il livello si è alzato. Ora ci sono sei-sette squadre in grado di portarsela a casa".

HIGUAIN - "Me lo aspetto voglioso e concentrato ma anche desideroso di riscattare la gara di San Siro in campionato. Bisognerà essere bravi a limitare la sua prestazione".

KHEDIRA - "Purtroppo ha passato i primi quattro mesi, complici gli infortuni, lontano dal campo. Domani non so se giocherà lui o Bentancur, parliamo comunque di un giocatore importante che serve alla squadra".

