CALCIOMERCATO EMPOLI UFFICIALE TRAORE LOLLO PIU/ Continuano le cessioni in casa Empoli. Il club toscano, dopo aver praticamente chiuso l'accordo con Traoré verso la Fiorentina per giugno, saluta anche Alessandro Piu e Lorenzo Lollo, diretti rispettivamente verso la Pistoiese e il Padova.

La squadra allenata da Beppe Iachini sta sfoltendo la rosa dagli esuberi che nella prima parte di stagione non sono riusciti a scendere in campo con la giusta continuità. Piu ad esempio, è tornato alla base dopo il prestito al Carpi, e ripartirà subito alla volta di Pistoia mentre Lollo non è mai stato chiamato in causa in questi primi mesi.

