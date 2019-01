CHIELLINI RONALDO JUVENTUS SUPERCOPPA CHAMPIONS LEAGUE / Il difensore bianconero Giorgio Chiellini è pronto ad affrontare domani il Milan di Gattuso nel match valido per la Supercoppa italiana. Il capitano della Juventus si è espresso sulla sfida in programma a Gedda e non solo, ai microfoni della 'BBC': "Vogliamo vincere la Supercoppa. Abbiamo disputato quasi alla perfezione i primi tre mesi di stagione.

Sappiamo però che il periodo più difficile e importante arriverà in primavera".

Successivamente il numero tre bianconero ha espresso il suo pensiero su Cristiano Ronaldo, approdato a Torino in estate: "Contro di noi ha segnato tantissime volte. Pensiamo alle partite di Cardiff, Madrid o Torino. Con lui in campo la Champions è un obiettivo, prima era un sogno. È il migliore al mondo e ci serve che lui faccia anche l'ultimo passo. Deve fare la differenza con la sua personalità. Cerco di imparare da lui, dal suo modo di allenarsi in palestra e dalla sua concentrazione. Mi ha aiutato. Voglio migliorarmi ogni giorno".

Chiellini ha infine espresso la sua opionione sulla possibilità di vincere la Champions League quest'anno: "Noi non siamo gli unici favoriti nella corsa per la coppa. Le squadre che possono aggiudicarsi la competizione sono 4 o 5".

