CALCIOMERCATO INTER MIRANDA FLAMENGO/ Joao Miranda sembra destinato a lasciare l'Inter, forse anche in questa sessione di calciomercato.

Il difensore brasiliano, arrivato nell'estate del 2015, non sta trovando molto spazio con la maglia nerazzurra e su di lui è piombato il Flamengo, pronto ad accaparrarsi un altro giocatore della Beneamata dopo l'arrivo di. Il club rubronegro vorrebbe l'ex Atletico Madrid in prestito, stando a quanto riportato da 'Fox Sports Brasile', ma l'Inter fa muro, chiedendo 8 milioni per il cartellino di Miranda. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A e i movimenti di gennaio---> clicca qui!