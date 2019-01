CALCIOMERCATO INTER GODIN SIMEONE / Diego Godin all'Inter, la trattativa sembra destinata a compiersi nonostante i tifosi dell'Atletico Madrid siano scesi in piazza per cheiderne la conferma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Anche, allenatore dei Colchoneros, ha detto la sua nuovamente sulla vicenda, rimarcando l'importanza del difensore uruguaiano per la rosa rojiblanca: "Godin? La società sta lavorando seguendo le necessità della squadra e del club. L'importanza che per noi a Godin è chiara: spero che continui nella stessa direzione delle ultime partite dove ha giocato ad ottimi livelli". Il 'Cholo' sul mercato ha spiegato: "Io penso allenamento dopo allenamento, gara dopo gara, un giorno alla volta. Mi concentro nel cercare come mettere in difficoltà il. Per il resto, succederà quel che deve succedere, che lo voglia oppure no".