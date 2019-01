CALCIOMERCATO ROMA RICCARDI RINNOVO / Ieri il debutto in prima squadra, a breve il rinnovo con la Roma: giornate intense per Alessio Riccardi, baby talento del club capitolino che contro l'Entella in coppa Italia ha vestito per la prima volta la maglia giallorossa dei 'grandi'.

Per il centrocampista classe 2001 le parti sono vicinissime all'intesa per rinnovo: il nuovo contratto avrà durata quinquennale con ingaggio su cifre importanti. La Roma crede molto nel calciatore e lo stesso 17enne - sul quale c'è l'interesse di diverse squadre italiane e straniere - vuole continuare in giallorosso. A breve si attendono novità: al momento non si registrano intoppi particolari e si va verso la firma del rinnovo.