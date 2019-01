JUVENTUS MILAN SZCZESNY/ Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'JuventusTV' della sfida di domani con il Milan: "Servirà giocare una sfida perfetta.

Si giocherà tutto in 90 minuti e dobbiamo quindi dare il massimo, inoltre l'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni e noi sappiamo cosa fare per vincere trofei". Per le ultime notizie sulla Supercoppa italiana---> clicca qui!

L'ex Roma ha aggiunto: "E' tosta riprendere dopo una sosta così lunga, ci saranno ritmi diversi e sarà fondamentale non subire gol. A Bologna ci siamo mossi bene e dobbiamo continuare su questo spartito".

