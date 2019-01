Calciomercato Milan, futuro Zapata: incontro finito

CALCIOMERCATO MILAN ZAPATA / In attesa di sciogliere il nodo Higuain e della possibile offensiva per Piatek, Leonardo lavora parallelamente ad altre trattative a Casa Milan.

Il Dt rossonero, che non è partito per Jeddah con la squadra e il resto della dirigenza per la finale di Supercoppa contro la, ha incontrato Ivan Ramiro Cordoba nella sede del 'Diavolo' in Via Aldo Rossi. L'ex difensore dell'Inter fa parte dell'entourage di Cristiane con Leonardo ha discusso del rinnovo del 32enne colombiano, in scadenza di contratto a giugno. Il meeting è durato circa 45 minuti.