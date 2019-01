JUVENTUS MILAN BONUCCI / Si avvicina il momento di Juventus-Milan, sfida che decreterà la vincitrice della Supercoppa Italiana.

Ne ha parlato anche Leonardo, ex di turno, come riportato dal sito del club bianconero: "Abbiamo tanta voglia di portare a casa il primo trofeo della stagione e siamo venuti qui con entusiasmo per riuscire a centrare l'obiettivo" Il difensore non manca di elogiare Gattuso: "Servirà una Juve aggressiva e attenta, perchéha dimostrato di saper dare al Milan un bel gioco che può creare delle difficoltà. Dovremo chiudere gli spazi, impedire il loro palleggio e approfittare degli errori che potrebbero commettere". Tutte notizie su Juventus-Milan: CLICCA QUI

Infine, una considerazione sull'atmosfera che ci sarà a Gedda: "ogliamo fare una grande gara di fronte a uno stadio pieno. Siamo abituati, perché l'Allianz Stadium è sempre molto caldo, ma è sempre bello entrare in impianti così grandi e vederli esauriti. Sarà entusiasmante e ci darà ancora più carica".

