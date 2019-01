Supercoppa, Juventus-Milan: Higuain gioca? Decide il calciomercato!

CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS HIGUAIN GIOCA SUPERCOPPA ITALIANA / È una vigilia di Supercoppa Italiana resa ancor più infuocata dal calciomercato, con il 'caso Gonzalo Higuain' che interessa da vicino le due protagoniste della finalissima di Gedda, Juventus e Milan, ma non solo. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Higuain, come raccontato, sta spingendo per il trasferimento al Chelsea che potrebbe formalizzare a breve Morata all'Atletico Madrid.

Il Milan dunque, da parte sua, lavora al sostituto del 'Pipita' che è stato individuato in Piatek del Genoa, per il quale il Milan potrebbe sfruttare l'assist dello 'sponsor' Adriano Galliani , con i liguri che a loro volta starebbero addirittura valutando l'ipotesi Balotelli per sostituire il polacco sul quale, in ogni caso, è forte pure il Real Madrid.

Il fronte comunque è caldissimo e si attendono sviluppi già nelle prossime ore. Qualora la pista Higuain-Chelsea, come sembra, dovesse prendere quota definitivamente, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso opterebbe per l'esclusione dell'argentino dalla Supercoppa Italiana di domani contro la Juventus in favore del giovane Cutrone. Il 'Pipita' in campo, invece, farebbe pensare ad uno slittamento dell'affare ai prossimi giorni.

