SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN MERCATO TV STREAMING PROBABILI FORMAZIONI / Nonostante gennaio sia un mese caldissimo per quanto riguarda il calciomercato, domani sarà un giorno decisamente importante per il calcio italiano. Juventus e Milan infatti si sfideranno a Gedda, in Arabia Saudita, per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, trofeo che potrebbe dare motivazioni importanti per disputare una buona seconda parte di stagione. Tra le due compagini impegnate, quella che ha più da dimostrare è certamente la squadra milanese, reduce da una stagione condita troppo da alti e bassi e che la vede attualmente distante una sola lunghezza dal quarto posto, fondamentale per entrare in Champions League e mantenere una rosa competitiva anche nel futuro.

Supercoppa italiana Juventus-Milan, probabili formazioni e dove vederla in TV

Juventus e Milan si sfideranno domani nella gara secca valida per l'assegnazione della Supercoppa italiana. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con un discreto numero di assenze. Massimiliano Allegri infatti non potrà contare sugli infortunati Benatia, Barzagli, Mandzukic e Cuadrado, rimasti a Torino. Anche Gattuso non se la passa meglio del suo collega livornese: il tecnico rossonero infatti, oltre ai lungodegenti Biglia, Caldara e Bonaventura, non potrà utilizzare il suo fantasista Suso, reduce dal rosso rimediato nell'ultima gara di campionato contro la SPAL e quindi out per la Supercoppa.

Sul fronte formazioni, le due compagini dovrebbero schierarsi con il 4-3-3. Nei bianconeri, Szczesny difenderà i pali e sarà protetto da una linea difensiva formata da Cancelo, in vantaggio su De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Il centrocampo della formazione torinese vedrà agire dal primo minuto sicuramente Pjanic e Matuidi, con Khedira leggermente in vantaggio ma in lotta con Bentancur. In avanti invece, l'intoccabile Ronaldo sarà supportato da Dybala e da uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, con quest'ultimo che dovrebbe alla fine spuntarla.

Il Milan proverà a fare la partita schierandosi con Donnarumma in porta.

L'estremo difensore vedrà agire davanti a sé una difesa pressoché obbligata e composta daal centro e darispettivamente sugli out di destra e di sinistra. Le chiavi del centrocampo saranno affidate al trio formato dae dal neo arrivato. Nonostante i due gol siglati nell'ultima apparizione di Coppa Italia, Cutrone potrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio aal centro dell'attacco. Nonostante le voci di mercato che lo vedono vicino al Chelsea, l'ex Real Madrid avrà una chance importante per scacciare, almeno per una serata, le sirene di mercato. A supportare il Pipita ci saranno

Il match di domani, in programma alle ore 18:30 (20:30 ore locali) sarà in chiaro e comodamente visibile su tutte le televisioni perché diffuso da Rai 1. Qualora non si avesse l'opportunità di posizionarsi davanti alla TV, sarà comunque possibile seguire l'evento in streaming attraverso tablet e smartphone, grazie all'applicazione Rai Play, comodamente scaricabile dagli storeAndroid e Apple.

Juventus-Milan, un intreccio tra Supercoppa e mercato

Le vicende e gli intrecci di Juventus e Milan non riguardano solamente la sfida di domani in Supercoppa. Entrambe le compagini infatti hanno incrociato e probabilmente continueranno a farlo in futuro le loro strade sul fronte calciomercato. Un esempio è sicuramente quello riguardante il destino di Higuain. L'argentino è stato mandato in prestito con diritto di riscatto dai rossoneri per far spazio all'ingombrante presenza di Ronaldo. Dopo soli sei mesi di Milan però, l'ex Napoli, ha ampiamente deluso, disputando un buon numero di gare ben al di sotto delle aspettative a aprendo alla possibilità di lasciare l'Italia già a gennaio. Il Chelsea è da diverso tempo sulle tracce di Higuain e vorrebbe regalarlo a Sarri, suo estimatore sin dai tempi di Napoli.

Altri intrecci di mercato tra le squadre in questione potrebbero riguardare il futuro di alcuni elementi. Benatia è un calciatore che piace a Leonardo, ma difficilmente lascerà in questi giorni la Juventus. Sulle tracce del centrale marocchino sono segnalate l'Arsenal, il Borussia Dortmund e lo Schalke 04. Ma se ne riparlerà, con ogni probabilità, alla fine della stagione in corso. Un altro nome che ruota attorno alle due dirigenze è quello di Sandro Tonali, giovane promessa in forza al Brescia e finito nel mirino di un folto numero di squadre (Roma, Inter e Chelsea).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui