CALCIOMERCATO RONCAGLIA PARMA BOLOGNA ATALANTA SERIE A CELTA VIGO - Approdato al Celta Vigo nell'estate del 2016, dopo la scadenza di contratto con la Fiorentina, Facundo Roncaglia (sotto contratto fino al 2020) può fare ritorno in Italia in questa sessione di mercato. Il 31enne difensore argentino, in possesso del passaporto italiano, non gioca nella Liga dal 26 novembre scorso: l'allenatore Miguel Cardoso, subentrato a Mohamed, non lo 'vede' e questa situazione potrebbe portare alla separazione nelle prossime settimane. L'ex Boca Juniors, tra le altre, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha offerte da club del Qatar e della Cina, ma il suo desiderio è quello di rimanere in Europa e un ritorno in Serie A sarebbe molto gradito.

per il mercato in tempo reale. Nel nostro campionato,sono a caccia di un rinforzo d'esperienza nel reparto difensivo. I due club stanno lavorando su Martin Caceres , in uscita dalla, ma ci sono alcune difficoltà da superare. Ed ecco spuntare l'idea Roncaglia, un centrale esperto che non avrebbe problemi di adattamento. E potrebbe diventare un obiettivo anche dell', in caso di cessione di Palomino al Boca : l'allenatore dei nerazzurri, Gian Piero, lo conosce bene dopo la comune esperienza alnella stagione 2014/2015. Tante le ipotesi sul tavolo, dunque, per il futuro di Roncaglia che attende la proposta giusta.