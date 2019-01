p>CALCIOMERCATO FIORENTINA TRAORE' / Laha rotto gli indugi, battendo la concorrenza e assicurandosi in vista della prossima estate Hamed Juniorcentrocampista ivoriano che si è messo in evidenza in questa prima parte di stagione con la maglia dell'i. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

La dirigenza viola, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del talentuoso classe 2000: Traorè ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2023, ma resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019.

