FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Gli esordi di Gaetano e Riccardi, gli spunti che arrivano da Francia, Spagna e Inghilterra, questo e tanto altro in Football Under, il consueto appuntamento settimanale di Calciomercato.it.

1. Ne abbiamo parlato più volte di Gianluca Gaetano, giocatore offensivo classe '2000 del Napoli di grandi prospettive. Gaetano ha qualità tecniche importanti che ha dimostrato con i 12 gol stagionali realizzati finora in Primavera. Domenica Gaetano ha coronato il sogno del debutto entrando negli ultimi minuti della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. Un intervento in scivolata, un'accelerazione palla al piede in cui è stato raggiunto da Magnani.

2. Anche Riccardi non rappresenta assolutamente una novità, la mezzala della Roma si è fatta già apprezzare tantissimo in Primavera e nelle Nazionali giovanili. Sette i gol realizzati da Riccardi in questa stagione tra campionato e Youth League, Di Francesco ha voluto premiarlo confermando la sua sensibilità nel dare fiducia ai giovani talenti. Ieri sera contro la Virtus Entella all'83' è arrivato il momento del debutto in prima squadra, subentrando all'82' a Pellegrini.

3. Il Tottenham ha battuto 1-0 il Chelsea nella gara d'andata della semifinale di Coppa di Lega, ci sarà il ritorno a Stamford Bridge, in palio la finale contro il Manchester City, che ha rifilato un sonoro 9-0 al Burton Albion, il ritorno sarà una pura formalità ai fini del risultato. Pochettino nel finale ha schierato anche un centrocampista classe '2000, Oliver Skipp che ha collezionato la sua settima presenza in prima squadra. Non gli manca la personalità, visto il tackle in scivolata su Hazard nei minuti finali.

4. In tema di giovani talenti domina sempre l'Arsenal, che in questa sta lanciando Emile Smith Rowe, centrocampista offensivo classe '2000 che può agire sia nella zona centrale della trequarti che da esterno. Smith Rowe non solo è sceso in campo con i Gunners ma ha realizzato anche tre reti in sei presenze tra Europa League contro Qarabag e Vorskla e Coppa di Lega contro il Blackpool.

5. E' nato quando papà Lilian, uno dei difensori migliori della storia del calcio, vestiva la maglia del Parma giocando con Cannavaro e Buffon. Suo figlio Marcus Thuram la scorsa settimana ha segnato il gol decisivo su rigore beffando Areola per eliminare il Paris Saint Germain dalla Coppa di Lega.

Per l'attaccante classe '97 è il secondo gol al Parco dei Principi, non male per un centravanti che fino ad un anno e mezzo fa giocava da esterno offensivo. La "dinastia Thuram" non è terminata, Khepren, il fratello di Marcus, è del '2001 e vanta già due presenze in Champions League con il Monaco.

6. Il Barcellona è sempre attento ai migliori prodotti della propria cantera: la scorsa settimana, nella gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re, il terzino sinistro classe '2000 Juan Miranda è partito da titolare, per la quarta presenza in prima squadra dopo altre due gare nella coppa nazionale e i 90 minuti contro il Tottenham in Champions League. Una prestazione del Barcellona non all'altezza nel primo tempo, Juan Miranda ne ha fatto un po' le spese, Valverde l'ha sostituito all'intervallo con Sergi Roberto.

7. Un altro giovane che sta trovando in prima squadra nel Barcellona è Carlos Alena, centrocampista classe '98 che contro il Villarreal il 2 Dicembre si è anche tolto lo sfizio della prima rete in Liga. Anche Alena ha trovato spazio nella sconfitta per 2-1 contro il Levante in Coppa del Re.

8. Il Barcellona è molto attivo sul mercato dei difensori, come dimostra l'acquisto di Todibo, ma ha anche in casa un prospetto interessante. Si tratta di Chumi Brandariz che presenta un buon mix di struttura fisica, qualità tecniche e rapidità. Contro il Levante tutta la squadra non ha vissuto una serata esaltante ma c'erano indizi di talento su cui lavorare.

9. Vlahovic nelle quattro apparizioni in prima squadra con la Fiorentina ha fatto fatica, anche così è nato l'assalto a Muriel che si gioca con Simeone il ruolo di centravanti nella formazione di Pioli. Avrà a breve un'altra chance in una dimensione diversa, l'Empoli, in cui approderà in prestito nell'operazione Traorè. Vlahovic ha dimostrato di avere qualità importanti, deve solo affinarle per farle emergere in contesti più complicati. In Primavera ha realizzato cinque gol in tre partite: una doppietta al Chievo, un'altra al Napoli ieri e gol all'Udinese. La media è di una rete ogni 53 minuti.

10. Nell'Under 17 del Napoli c'è un giocatore da seguire con attenzione, è Antonio Cioffi, esterno offensivo classe '2002 molto abile nel dribbling, a partire da sinistra e venir dentro a piede invertito. Cioffi è abile anche sulle punizioni, domenica ha fatto gol contro il Lecce proprio con un calcio piazzato dal limite. Le qualità in prospettiva di Cioffi sono state notate anche dal Cagliari che vorrebbe inserirlo nell'affare Barella ma il Napoli non è disposto a cederlo.

