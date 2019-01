CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA /StanislavLobotka resta un nome caldo per il calciomercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, le ultimissime su Lobotka

Lo è già stato l’estate scorsa, quando il club azzurro gli promise l’eredità di: il calciatore sapeva che avrebbe preso lui il posto dell’italobrasiliano ed ebbe addirittura un colloquio con, ma il mister partenopeo decise poi di provarein quel ruolo e la trattativa fu rimandata.

Il ds Giuntoli segue il ragazzo da ormai un anno, e nelle ultime ore sembra pronto a sferrare l’attacco decisivo: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante la clausola del talentuoso slovacco sfiori i 50 milioni, il Celta potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i 25 e i 30. Al momento, i partenopei avrebbero però offerto solo un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, proposta che i galiziani reputano insufficiente. Il club di Mouriño non ha bisogno di vendere e non farà sconti per uno dei registi più talentuosi della Liga spagnola: serve un rilancio azzurro e, soprattutto, una formula diversa per l’operazione. Niente opzioni, quindi: il prestito sarebbe ben visto solo con un obbligo di riscatto.



Dal punto di vista del calciatore, nessun dubbio: la voglia di Napoli c’è già da mesi e l’accordo col suo agente, pure. Alle falde del Vesuvio, Lobotka guadagnerebbe circa 2 milioni di euro a stagione: il doppio del suo attuale stipendio.

Mirko Calemme - Eleonora Trotta

