CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il triangolo sì, ve l'avevamo detto nella giornata di domenica, con Higuain diretto al Chelsea, Morata all'Atletico Madrid e Piatek al Milan. Higuain spinge, vuole ritrovare Sarri, il Chelsea lavora per prendere l'argentino in prestito dalla Juventus, il problema più complesso è proprio il sostituto per i rossoneri. Piatek è la prima scelta, ieri c'è stato un primo incontro tra Leonardo e Preziosi a Casa Milan.

Servono almeno 40 milioni, le parti stanno studiando come impostare l'affare, ilspinge per un prestito con diritto di riscatto. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il Milan può contare su un alleato, uno degli uomini più importanti della sua storia recente: Adriano, in virtù dei suoi storici rapporti con il presidente Preziosi, può rappresentare uno sponsor d'eccezione. Il club rossoblu è totalmente concentrato sulla questione Piatek, che stuzzica anche il Real Madrid : la trattativa colperè in stand by.