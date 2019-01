CALCIO IN TV TIKI TAKA PRESSING WANDA NARA / 'Tiki Taka', programma di intrattenimento di 'Sportmediaset', dopo sei anni cambia location: il talk show sportivo sbarca su Canale 5 e andrà in onda ogni domenica in seconda serata a partire dalla ripresa del campionato, prevista nel prossimo weekend. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Il programma di Pierluigi Pardo si unirà a 'Pressing' e darà vita ad una seconda serata che unirà cronaca e attualità a critica e approfondimento.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Accanto al conduttore, ci sarà ancora, finita sotto i riflettori nelle ultime settimane per il rinnovo di Mauro. Immancabile anche Giampieroma nel salotto disi alterneranno anche tifosi vip e giornalisti non sportivi che come di consueto discuteranno sui temi più caldi della Serie A e non solo. Prevista una sintesi accurata del turno di campionato, con tutti i gol e gli highlights dei match di Serie A, che sarà accompagnata dalla moviola dei casi più spigolosi di giornata, dai collegamenti con i campi e dai commenti dei protagonisti.