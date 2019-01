CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ BETIS / In Coppa Italia contro il Benevento è stato grande protagonista siglando una doppietta, ma Lautaro Martinez in questo inizio di stagione nerazzurra, non ha trovato molto spazio.

L'argentino ha espresso il desiderio di giocare con più continuità , ma nel frattempo sembra che qualcuno voglia sfruttare questo suo malumore in ambito di mercato.

Come riporta infatti 'Diario Sevilla', il presidente del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, sarebbe pronto a chiedere il giocatore all'Inter. L'idea del club andaluso è quella di cercare un attaccante che possa partire in prestito per avere tanti minuti a disposizione. Ecco perché il profilo di Martinez sarebbe l'ideale. Con il paraguayano Sanabria che piace all'Olympique Marsiglia, un acquisto nel reparto offensivo è quindi una priorità in casa biancoverde.

