Calciomercato Juventus, Sturaro al Genoa: la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS STURARO GENOA - Si continua a lavorare per riportare al Genoa Stefano Sturaro. La Juventus è adesso impegnato a Gedda per la Supercoppa Italiana contro il Milan, ma al ritorno la trattativa entrerà nella fase calda.

Il centrocampista, che sta recuperando da un problema al tallone che lo tiene fermo da maggio, è in procinto di tornare in bianconero dal prestito allo, dov'era approdato nell'estate scorsa. Sul tavolo, diverse opzioni per il ritorno in rossoblu, club che lo ha cresciuto calcisticamente: operazione a titolo definitivo , prestito con diritto o con obbligo (fissato intorno ai 10 milioni di euro), al verificarsi di determinate condizioni. Si attendono aggiornamenti entro la fine di questa settimana.