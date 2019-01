FIGC GRAVINA RAZZISMO / Diversi i problemi che affliggono il calcio italiano, e che vanno risolti al più presto nella maniera più efficace possibile. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ne è consapevole e in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' spiega come intende risolverli. "Il razzismo negli stadi è un problema culturale - dichiara - Salvini ha le sue idee, ma la Figc deve conformarsi alle regole di Fifa e Uefa.

Semplificheremo la questione: al primo annuncio dello speaker, squadre a centrocampo e gioco sospeso. Se i cori continueranno, squadre negli spogliatoi. A quel punto sarà il responsabile dell'ordine pubblico a decidere se sospendere o meno la partita. L'arbitro non può avere una responsabilità simile. I cori andranno segnalati dai collaboratori della Procura federale e dal funzionario del Viminale presente in loco. La? Ho già detto chiaramente che deve tornare a 22 squadre, a meno che il Consiglio federale non decida diversamente. Sono disponibile affinché si apra l'iter per tornare a 20 squadre, con il blocco dei ripescaggi".