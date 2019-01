Calciomercato Inter, Icardi all'attacco: nuovo sfogo social sul 'caso rinnovo'

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / "Icardi non è un caso. Ci sono delle determinate dinamiche quando ci si avvicina alle scadenze, è tutto normale. Non ci saranno problemi, anche perché entrambe le parti vogliono proseguire questo rapporto" aveva detto Beppe Marotta nella serata di domenica ai microfoni della 'Rai'.

Il tentativo di distensione da parte dell'Ad per l'area sportiva dell', però, non pare aver sortito gli effetti sperati. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Questa mattina, infatti, lo stesso Mauro Icardi è tornato all'attacco, pubblicando nelle sue stories di Instagram un post polemico con il quale ha risposto alla prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi che titola: "Slitta l'Icarday. La linea Zhang: silenzio e firma", parlando poi di un incontro per il momento rinviato. Icardi però non ci sta e commenta: "Slitta l'Icarday? Quale Icarday? Non ci è mai stata una data fissata". Quindi dopo una serie di "Cyber lie (bugie, ndr)" rincara la dose contro il quotidiano rosa dopo gli sfoghi dei giorni scorsi suoi e della moglie-agente Wanda Nara: "Fatevi due domande Gazzetta...". Si attendono sviluppi, consapevoli del fatto che, come raccontato da Calciomercato.it, c'è ancora distanza tra Inter e Icardi sulle cifre del rinnovo.

