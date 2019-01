Calciomercato Roma, caccia al sostituto di Juan Jesus: da Kabak all'occasione Ruiz

CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS KABAK VICTOR RUIZ / Non solo Daniele De Rossi. La Roma deve fare i conti anche con l'infortunio rimediato da Juan Jesus nella sfida con la Virtus Entella.

Si attende l'esito degli accertamenti di oggi ed anche se pare non si dovrebbe trattare di legamenti, il Ds Monchi potrebbe comunque intervenire sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Il 'Corriere dello Sport' cita in particolare tre nomi, tutti e tre però complicati per motivi differenti. A partire dall'interista Miranda, che vorrebbe cambiare aria ma al momento è murato dalla società e dal tecnico Luciano Spalletti. Le risorse sono limitate e quindi pensare a Nastasic dello Schalke 04 è difficile, mentre il gioiello Kabak del Galatasaray costerebbe meno ad ora, ma la concorrenza è altissima. Attenzione quindi alla possibile occasione dalla Spagna: Victor Ruiz, classe '89, in scadenza di contratto col Villarreal. Il rinnovo è lontano e può rappresentare il colpo low-cost.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui