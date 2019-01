Calciomercato Inter, dalla Spagna: nuove conferme su Godin

CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID / L'accordo non è stato messo ancora nero su bianco, ma in Spagna, precisamente nella redazione di 'Cadena Ser', sono sicuri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento del difensore in nerazzurro a giugno. Il giocatore avrebbe accettato la proposta di 5,5 milioni di euro a stagione del club milanese, con due anni di contratto ed opzione per il terzo. Lavrebbe messo sul piatto un rinnovo annuale, ritenuto però insufficiente dal difensore.