MANCINI BALOTELLI / Futuro ancora in bilico per Mario Balotelli, scaricato dal Nizza e alla ricerca di una squadra. Del centravanti, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, ritornando su un episodio che vide protagonisti i due ai tempi del Manchester City.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Si disse che avevamo avuto una lite e dalle fotografie sembrava così, ma andò diversamente - ha raccontato - In partitella, mi ero raccomandato con tutti di andarci piano con, che era tornato da un lungo infortunio. Mario è sempre stato distratto e dopo un minuto gli entrò in tackle abbastanza duramente. Fermai tutto e gli dissi di andarsene negli spogliatoi visto che non si sapeva controllare. Lui rispose che avrebbe fatto più attenzione, ma io non volevo rischiare e iniziai ad arrabbiarmi, spingendolo via. Lui fece soltanto resistenza, grosso com'è, ma non si rivolse a me minacciosamente né mi mancò di rispetto, era soltanto dispiaciuto di non poter più giocare".