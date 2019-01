Calciomercato Napoli, il Psg frena per Allan

CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN / Il Napoli osserva con attenzione non soltanto il mercato in entrata. Resta d'attualità il pressing del Psg per Allan, che però starebbe perdendo d'intensità con il passare dei giorni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', i francesi non hanno recapitato alcuna offerta ufficiale e soprattutto non intenderebbero esaudire le richieste degli azzurri, che chiedono almeno 100 milioni per lasciare andare il centrocampista. La valutazione dei parigini è di appena la metà, ma a quelle cifre Allan è incedibile.