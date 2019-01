Calciomercato Inter, doppio affare col Sassuolo

CALCIOMERCATO INTER POLITANO DUNCAN / Matteo Politano ha convinto l'Inter che dal Sassuolo ha pescato un jolly diventato fondamentale.

Per Lucianoè quasi insostituibile e dunque è già tempo di sedersi al tavolo per discutere del riscatto del cartellino dell'attaccante romano, arrivato la scorsa estate in prestito con opzione per l'acquisto del cartellino a circa 20 milioni di euro. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Come racconta 'Tuttosport', qualche giorno fa è andato in scena il primo vertice tra i dirigenti nerazzurri ed i vertici emiliani per parlare proprio di Politano. L'Inter vorrebbe inserire una contropartita per abbassare la cifra cash ed i nomi sul tavolo sarebbero quelli di Vanheusden, Pinamonti e Emmers. Contestualmente, il Ds Piero Ausilio avrebbe preso nuovamente informazioni per Alfred Duncan, prodotto del vivaio interista accostato anche al Milan ma blindato dal Sassuolo a gennaio.

