Calciomercato Napoli, summit per Lozano

CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO PSV EINDHOVEN DE LAURENTIIS GIUNTOLI / Il Napoli insiste per Hirving Lozano. L'attaccante messicano del Psv Eindhoven è diventato il primo obiettivo di mercato per l'attacco per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Operazione che secondo la 'Gazzetta dello Sport' convince maggiormente il Napoli rispetto a quella per, ritenuto troppo costoso. Di Lozano si parlerà dunque nel summit di mercato di domani o dopodomani a Roma tra il presidente azzurro, il dse l'uomo dei contratti,. I contatti conproseguono, l'intenzione è quella di abbassare le pretese del Psv a 35 milioni comprensivi di bonus, rispetto ai 40 chiesti finora.