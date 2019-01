Calciomercato Juventus, Allegri detta la condizione per lo 'scambio'

CALCIOMERCATO JUVENTUS SPINAZZOLA EMERSON PALMIERI DARMIAN / Prosegue il tentativo da parte della Juventus di arrivare ad Aaron Ramsey già a gennaio. Ipotesi complicata, viste le richieste dell'Arsenal, ma i bianconeri non vogliono mollare. Nel frattempo, però, la dirigenza lavora ad altri affari: più in ottica estiva, anche se questi ultimi giorni della sessione invernale potrebbero portare ad un ribaltone sulla fascia. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Sul tavolo, infatti, c'è il futuro di Leonardo Spinazzola, al rientro dall'infortunio ed al centro di un pressing serrato da parte del Bologna. I tifosi lo vorrebbero tenere, così come il tecnico Massimiliano Allegri che dopo l'infortunio di Cuadrado ha bisogno di mantenere in rosa quattro esterni.

Ma uno spiraglio per gli emiliani c'è. In caso di arrivo di un sostituto, infatti, la Juventus e l'allenatore darebbero il via libera alla partenza dell'ex Atalanta ed in questo senso qualcosa si muove. Come raccontato da Calciomercato.it, è stato proposto infatti Emerson Palmieri del Chelsea . Riserva di Marcos Alonso, fin qui è stato utilizzato praticamente solo in Europa League dal manager Maurizio Sarri, ma va verificata la disponibilità dei 'Blues' a cederlo ed a quali condizioni. L'interesse del Chelsea (insieme al Wolverhampton) per il talentuosoin prestito al Sassuolo potrebbe favorire qualche sviluppo.

Meno tortuosa, invece, la pista che conduce a Matteo Darmian: anche con Solskjaer non trova spazio e per il momento non è stata attivata la clausola automatica per il rinnovo, dunque il suo contratto rimane in scadenza a fine stagione. Da questi due, quindi, potrebbe uscire il nome in grado di liberare Spinazzola per il Bologna.

