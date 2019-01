Calciomercato Inter, slitta l'incontro per il rinnovo di Icardi

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Ancora rinviato l'incontro, previsto per l'inizio di questa settimana, tra la dirigenza dell'Inter e Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, per il rinnovo del capitano nerazzurro. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', ieri non sono partite comunicazioni in tal senso dal club nerazzurro. Plausibile che dunque il summit non avvenga oggi ma sia quantomeno posticipato a domani, se non a giovedì.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'Inter, in ogni caso, non sembra intenzionata ad andare oltre e vuole mettere sul piatto il discorso. Come raccontato da Calciomercato.it esiste ancora distanza tra l'Inter e Icardi sulle cifre del rinnovo , un accordo non sembra in arrivo in tempi brevi, anche se la volontà delle parti di proseguire insieme non manca.