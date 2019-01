Calciomercato Milan, contatti no stop per Higuain al Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / La trama sul futuro di Higuain si infittisce sempre di più. Il triangolo di mercato con Morata e Piatek può portare Higuain al Chelsea, ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere.

La volontà dell'argentino è chiara, lasi sarebbe convinta a concedere il prestito alqualora i londinesi affondassero il colpo per il prestito oneroso da 18 mesi, così come riportato dal 'Corriere dello Sport'. Nicolas Higuain è in contatto costante con i Blues, l'ultima parola spetta comunque al. Che di suo non vorrebbe cedere l'argentino, perlomeno non prima di avere il sostituto. E si ritorna all'intreccio tra Milan e Genoa per Piatek , che però costa almeno. Bisognerà arrivare verosimilmente a fine mese per sciogliere il rebus.