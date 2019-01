TERREMOTO RAVENNA CERVIA/ Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda serata fra Ravenna e Cervia.

La magnitudo è di 4,6, come riportato dall'INGV, e, stando alle prime testimonianze, sembra che sia arrivata fino in Veneto e Friuli, dove la scossa è stata sentita chiaramente. Al momento, stando a quanto riportato da 'TgCom24', non si registrano danni a persone e cose.