CALCIOMERCATO SIVIGLIA GANSO/ Paulo Henrique Ganso, trequartista del Siviglia, sembra essere destinato a tornare in Brasile dopo una parentesi in Europa non particolarmente fortunata.

L'ex fantasista del San Paolo, attualmente in prestito all'Amiens, stando a quanto riportato da 'Globoesporte.com', sarebbe stato richiesto dalla Fluminense. Per le ultime notizie sul calciomercato estero---> clicca qui!

Il brasiliano non sta trovando molto spazio in Francia e l'ipotesi di un ritorno in Brasile non è da sottovalutare. In questa stagione, Ganso ha totalizzato 12 presenze con l'Amiens.

