ROMA ENTELLA DI FRANCESCO MONCHI PASTORE/ Nel post partita di Roma-Virtus Entella il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: "Sul discorso del mercato è stato molto chiaro anche il direttore (Monchi, ndr), se dobbiamo fare qualcosa lo dobbiamo fare per migliorare. E' ovvio che con questi infortuni prima valutati e poi prese decisioni. Perotti ha avuto un problema al polpaccio, Juan Jesus al ginocchio, verranno valutati nelle prossime ore. Ringrazio Boscaglia per i complimenti, le critiche non mi interessano. La squadra sta crescendo, la sua identità. Hanno lavorato davvero bene questa settimana. E' un'annata un po' particolare per gli infortuni.

Ci auguriamo di recuperare presto, per competere nelle tre manifestazioni abbiamo bisogno di giocatori, di gente che sta bene".

Aggiunge: "Pastore ha fatto bene anche in fase difensiva, ha avuto grande continuità negli allenamenti: si è visto che si è allenato anche in vacanza. Ci dà la qualità in più di cui abbiamo bisogno. Sono convinto che ritroverà le sue qualità. Riccardi? Non mi piace far giocare i ragazzi per far credere loro che sono bravi. Ha delle qualità, per poter crescere deve stare spesso con noi. Può fare tutti i ruoli del centrocampo. Come Zaniolo, non si sa se vuol fare il trequartista o la mezzala. Devono crescere e per farlo devono fare tutti i ruoli. Riccardi è un ragazzo che ha la testa sulle spalle e degli ottimi mezzi.

