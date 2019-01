Calciomercato Milan, sorpresa Leonardo: cambio di programma!

CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO / Il calciomercato del Milan può entrare nel vivo nei prossimi giorni.

I rossoneri sono alle prese con il possibile acquisto di Piatek, che piace però anche al Rel Madrid ma non solo, e il triangolo Chelsea-Milan-Juventus per Higuain continua a tenere banco. La squadra è volata in Arabia Saudita già dopo il successo contro la Sampdoria mentre la dirigenza sarà a Gedda domani. Volo in in programma alle 11 da Malpensa - come raccontato da 'Sky Sport' - per. Non sarà presente, invece, Leonardo, come previsto precedentemente, che arriverà qualche ora dopo: probabile il suo ritardo sia dovuto al calciomercato.