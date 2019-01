ROMA ENTELLA BOSCAGLIA ZANIOLO/ Al termine del match di Coppa Italia contro la Roma il tecnico dell'Entella, Boscaglia, ha parlato in conferenza stampa: "Se fossimo stati bassi avremmo preso lo stesso 4 gol o forse di più La qualità della Roma è troppo superiore alla nostra. Non dobbiamo vincere la Coppa Italia, ma volevo far capire alla squadra che finché ci siamo possiamo fare bene. Siamo stati sfortunati a prendere gol al primo e all'ultimo minuto del primo tempo. Poi quando i ritmi sono calati è uscita fuori la qualità della Roma. A noi interessa il campionato, stasera era una vetrina che i ragazzi si sono meritati. Ai ragazzi dico di rubare l'umiltà che ha avuto la Roma.

Ho visto spessorinviare palloni. Sono un simpatizzante della Roma".

La formula della Coppa Italia? "Per noi è stato splendido venire qui, ma se l'Entella viene a giocare a Roma il risultato è scontato. Forse sarebbe stato meglio fare la formula inversa come in Inghilterra. Alla Roma sono mancati alcuni punti che ha perso negli ultimi minuti di alcune partite. Ha un allenatore straordinario che sta facendo fare un percorso molto interessante ai giovani. Molte critiche a Di Francesco sono state folli. Zaniolo è uno dei migliori talenti italiani, la Roma ha fatto un colpo della Madonna togliendolo all'Inter. il futuro è suo".

