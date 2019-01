ROMA ENTELLA JUAN JESUS/ Juan Jesus, difensore della Roma, ha subito un infortunio durante la sfida interna dei giallorossi contro l'Entella, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il brasiliano ex Inter è uscito in barella, per lui si tratta di un trauma in iperestensione del ginocchio destro e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Per le ultime notizie sui giallorossi---> clicca qui!