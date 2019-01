Calciomercato Napoli, nuova offerta per Lobotka

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO / Stanislav Lobotka non è mai scomparso dai radar del Napoli. Il centrocampista in forza al CeltaVigo continua ad essere un obiettivo concreto degli azzurri, pronti a portarlo sotto il Vesuvio già durante il calciomercato di gennaio.

Il club campano - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - ha presentato agli spagnoli una nuova offerta pari aper il prestito più altriper il diritto di riscatto. Offerta rispedita al mittente: il Celta per il suo calciatore continua a chiedere di più. Per restare aggiornato con tutte le news legate al Napoli CLICCA QUI . L'operazione per portarealpotrebbe chiudersi per 5 milioni più 20 di riscatto.