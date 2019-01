COPPA ITALIA ROMA ENTELLA SCHICK/ La Roma avanza ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla bellissima prestazione di Patrik Schick, autore di una doppietta, e alle reti di Marcano e Javier Pastore. Il ceco sblocca la sfida con un colpo di tacco che, dopo appena 20 secondi, indirizza il match verso i giallorossi.

La Virtus Entella ci crede e sfiora il gol del pari sugli sviluppi di un calcio di punizione ma sul finire della prima frazione di gioco, un altro tacco di Schick, stavolta a fungere da assist, porta Marcano a firmare la rete del 2-0. Nella ripresa calano i ritmi ed è sempre Schick protagonista che, col sinistro, trova la doppietta. Al 75' c'è gloria anche per Javier Pastore che sigilla il poker e i quarti di finale per la Roma di Eusebio. Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!