CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI SERIE A/ In questo mercato di gennaio la Juventus potrebbe muoversi in entrata per rimpiazzare Spinazzola. Il terzino, infatti, potrebbe andare via in prestito per giocare con maggiore continuità dopo il grave infortunio. Come suo possibile sostituto occhio a Emerson Palmieri.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , il terzino ex Roma è stato di recente proposto al ds bianconero

Per le ultime notizie sui trasferimenti della Vecchia Signora---> clicca qui!

Il laterale brasiliano, attualmente riserva di Marcos Alonso al Chelsea, ha possibilità di diventare un obiettivo concreto anche se poi bisognerà vedere se il club inglese sarà disposto o meno a cederlo e, eventualmente, a quali cifre e condizioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui